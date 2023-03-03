Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 37 компаний, включая фирмы из России, Белоруссии и Китая Фото: REUTERS

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская фирма, белорусская и 28 китайских, об этом говорится в обнародованном документе ведомства.

Из этих данных следует, что в наибольшей степени ограничения американского минторга затронули предприятия из Китая (28), Пакистана (4) и Мьянмы (3).

В документе отмечено, что под рестрикциями оказались по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года стало известно, что минторг США расширил санкции против России и Белоруссии, в том числе ввел экспортные ограничения.

В частности, ограничения касаются товаров для металлургической и авиационной промышленности, строительного сектора, в том числе тяжелой строительной техники, различного электрооборудования, а также атомной промышленности и затронут нефтегазовую отрасль России и Белоруссии.

Также ведомство внесло в свой черный список 10 организаций, которые базируются в России, Китае и ряде других стран.