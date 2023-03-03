Путин проведет оперативное совещание Совбеза России 3 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание состоится на следующий день после событий в Брянской области.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области. В результате погибли два человека и пострадал ребёнок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что вооружённые силы занимаются уничтожением украинских боевиков. Также в результате атаки был подожжён дом в Сушанах при помощи БПЛА, а село Ломаковка обстреляли из миномётов.

ФСБ РФ заявила о пресечении вылазки украинских боевиков в Климовский район Брянской области. Националисты были выдавлены за российскую границу, затем боевики были атакованы массированным артиллерийским ударом.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми.