Глава МИД Британии Клеверли ответил на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам Фото: REUTERS

Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов заявил в Twitter, что они принадлежат Великобритании.

«Фолклендские острова являются британскими», - написал Клеверли.

Он подчеркнул, что «жители островов имеют право решать свое будущее - они решили остаться заморской территорией Великобритании».

Как писал сайт KP.RU, в марте 2013 года на Фолклендских островах прошел референдум. Голосование в воскресенье и понедельник было практически единодушным. «Сохранить нынешний статус и остаться заморской территорией Великобритании» захотело почти 98.8% проголосовавших.

При этом все население островов в Южной Атлантике – меньше трех тысяч человек.

В Лондоне в заголовках газет писали: «Фолкленды были и будут нашими!», «Народ архипелага решительно выразил свое право на самоопределение!» «Аргентина опять посрамлена!».

Напомним, в 1982 году между Британией и Аргентиной произошли боестолкновения и через два с половиной месяца аргентинцы покинули Фолкленды.