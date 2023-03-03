Минометчик «Антип»: Киев «кидает» солдат оборудовать позиции даже под артобстрелом Фото: ТАСС

Киев «кидает» солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями, об этом рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным «Антип», выполняющий задачи на Кременском направлении в Донбассе.

«Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места», - сообщил военнослужащий.

Собеседник подчеркнул, что «после повторного нашего артиллерийского налета противник также понес потери, скрылся и еще раз через несколько часов вернулся за своими погибшими и также продолжил дальше копать».

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут, даже если несут потери», пояснил командир.

«Не знаю, с потерями он, наверное, не считается», - подытожил минометчик.

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля 2023 года военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники, участвующие в СВО на стороне Киева в ДНР, отказываются отправляться на линию боевого соприкосновения из-за оттепели. Вместе с ней пришла сырость, а техника стала «тонуть» в грязи.

Марочко отметил, что дороги, которые использовали ВСУ, «расползаются», так как в основном состоят из чернозема, а натовская техника в таким условиям не подготовлена.

8 февраля 2023 года Марочко сообщил, что потери украинских сил на Сватово-кременском направлении в ЛНР за минувшие сутки составили порядка 200 человек.

Офицер пояснял, что согласно перехваченным данным, только за сутки безвозвратные потери противника на участке Сватово - Кременная составили порядка 200 военнослужащих.