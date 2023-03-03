Посол РФ в Лондоне Келин: западные танки на Украине не представляют угрозы для России Фото: REUTERS

Танки, которые Запад поставляет на Украину, не представляют угрозы России в отличие от обещанного Лондоном оружия дальнего радиуса действия, об этом заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Я не думаю, что это будет серьезной угрозой для нас. Угроза – это вооружения дальнего радиуса действия, потому что оружие дальнего радиуса может достигать целей на территории России», - сказал Келин.

Дипломат подчеркнул, что «только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить оружие дальнего радиуса действия украинской армии. И мы уверены, что это оружие будет использоваться против гражданских целей».

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России будут отодвигать угрозу от границ РФ по мере поступления на Украину все более дальнобойных орудий.

«Чем более дальнобойные орудия будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал Путин.

По словам президента, элиты Запада не скрывают, что хотят «покончить с Россией».

Глава государства, подчеркнул, что в этой связи они хотят перевести пока еще локальный конфликт на Украину в глобальное противостояние.