Российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, об этом сообщило РИА Новости.

«Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю», - приводит агентство слова командира подразделения с позывным «Самара».

Офицер пояснил, что «благодаря ведению разведки - как с наблюдательных постов, так и с воздуха - противника удалось обнаружить еще на подступах».

Военнослужащий отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров, и боевики ежедневно пытаются ближе подойти к российским позициям.

По словам десантника, их засекают еще на подходах, разведка не прекращается.

Как писал сайт KP.RU, командир минометного расчета с позывным «Антип», выполняющий задачи на Кременском направлении в Донбассе, рассказывал, что Киев «кидает» солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями.

«Группа противника выехала для того, чтобы окопаться, на передний край, их засекли с беспилотника. Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места», - сообщил военнослужащий.

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут, даже если несут потери», пояснил командир.

«Не знаю, с потерями он, наверное, не считается», - подытожил минометчик.