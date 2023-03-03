Ветеран ВС США Дрейвен: Европейцы просыпаются, чтобы поддержать Россию Фото: REUTERS

Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, об этом написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются», - заявил Дрейвен.

Он подчеркнул, что «мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется».

Так Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене окрасили в цвета российского флага.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года агентство Reuters сообщило, что неизвестные окрасили основание статуи Русалочки в Копенгагене в цвета флага России.

В статье отмечалось, что главная достопримечательность столицы Дании оказалась украшена российским флагом. Утром цвета триколора примерила передняя часть камня, на который водружен памятник. В местной полиции назвали поступок неизвестных лиц случаем вандализма.

26 февраля 2023 года от российского диппредставительства в Германии стало известно, что провокация с установкой напротив посольства РФ в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ.

В заявлении дипломаты поблагодарили всех, «включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».