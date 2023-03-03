Al-Ain: Запад обеспокоен, как России удалось преодолеть беспрецендентные санкции

Al-Ain: Запад обеспокоен, как Россия удалось преодолеть беспрецендентные санкции Фото: REUTERS

Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, об этом заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

«В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции», - говорится в статье.

Журналист подчеркнул, что МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5.

Автор статьи отметил, что Москва проявила «довольно сильную устойчивость», и на Западе недовольны тем, что российская экономика далека от «краха».

«Более того, международные эксперты прогнозируют ее рост в 2023 году», - добавил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года страны Евросоюза приняли 10-й пакет санкций против России.

«Принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ. Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести ущерб военной машине России», - написал Жозеп Боррель.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе, добавил президент.