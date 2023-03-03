Что произошло в ночь на 3 марта

Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников в Николаеве Фото: Александр КОЦ

Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве, об этом рассказал один из подпольщиков этого города.

«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», - сообщил активист.

По словам собеседника, взрыв оказался очень мощным, «детонировало очень долго», склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

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