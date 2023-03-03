Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух детей от наркотика Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе партийного собрания демократов усмехнулся, комментируя смерть двух американских детей от наркотика фентанила. Видео с выступлением главы Белого дома было опубликовано на YouTube-канале New York Post.

Байден ответил на обвинения, высказанные членом палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая сказала о нестабильной ситуации с наркотиками в Соединенных Штатах. По словам политика, именно такое положение дел и привело к смерти дети.

«Она очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации президента», - заявил американский лидер, после чего усмехнулся.

После чего президент США заявил, что больше не желает дальше обсуждать эту тему.

Напомним, накануне ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд назвал спотыкающегося Байдена олицетворением всей внутренней и внешней политики страны.