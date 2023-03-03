Американский политик Янг заявил, что политика США приведет к исчезновению человечества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угроза ядерной войны, провоцируемой США, а также западный империализм приведут к исчезновению человечества. Таким образом американский политик Джеффри Янг прокомментировал заявление глав SpaceX и Tesla Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.

В августе текущего года Илон Маск сказал о том, что связанная со снижением рождаемости демографическая яма представляет для цивилизации гораздо меньший риск, чем глобальное потепление.

«Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, - самая главная угроза человечества. Мы ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю историю человечества», - написал американский политик в Twitter.

Напомним, ранее Джеффри Янг осудил демократов за поддержку Киева, заявив, что проголосовал против «всей коррумпированной» Демократической партии.