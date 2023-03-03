НСПК запустит новый способ расчетов картой «Мир» через смартфон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится ввести новый способ платежа картой «Мир» через смартфон с апреля текущего года. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на бюллетень НСПК.

Отмечается, что новый способ расчета включает в себя формирование QR-кода в приложении банка на устройстве клиента, а также его считывание продавцом на кассе.

Как сказано в бюллетени НСПК, при совершении такой оплаты финансовые данные необходимо будет токенизировать, то есть заменять другим значением, которые указаны в зашифрованной ссылке на настоящие платежные данные, что должно обеспечить высокий уровень безопасности.

«При использовании этой технологии QR-код выступает еще одним форм-фактором карты "Мир" и позволит сохранить все привычные клиенту возможности - делать покупки с помощью смартфона, получать кешбэк и другие предоставляемые банком-эмитентом … преимущества», - заявили в НСПК.

Напомним, с 1 марта текущего года российские банки начали внедрять быструю оплату через Mir Pay.