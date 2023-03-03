Мать умерших от фентанила детей пристыдила Байдена за усмешки в их адрес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американка Ребекка Кисслинг, являющаяся матерью двоих детей, умерших от фентанила, раскритиковала президента США Джо Байдена за его усмешки после того, как ему рассказали об этой трагедии. Женщина записала видеообращение на своей странице в Facebook*.

«Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начинает смеяться. Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!» – заявила она.

Кисслинг призвала привлечь американского лидера к ответственности, назвав его поведение неприемлемым. Женщина также потребовала от Байдена извинений.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США в ходе партийного собрания демократов усмехнулся, комментируя смерть двух американских детей от наркотика фентанила. Байден ответил на обвинения члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, сказав, что фентанил начал распространяться в стране еще при администрации экс-президента Дональда Трампа. После этого глава Белого дома заявил, что больше не желает обсуждать эту тему.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией