Российский миллионер-доброволец стал легендарным командиром артиллерийского дивизиона на Сватовском рубеже Фото: REUTERS

На Сватовском рубеже находится «дивизион Грозного», командует которым миллионер, сменивший дом на Рублевке на подвал под Кременной, в котором есть специальные пункты управления.

Однако за плечами у 54-летнего бизнесмена Суворовское училище, военный вуз, служба в советской, а позже и российской армии. На данный момент в его подчинении находятся пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады», а также минометы.

«Я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь. В конце концов, это моя Родина и я давал присягу. А значит обязан ее защищать, как бы пафосно это ни звучало», - заявил бизнесмен в беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем

Юрий Михайлович уточнил, что бизнесменом стал вынужденно, а всю свою жизнь мечтал быть офицером. «Поэтому, когда сменил гражданскую форму на военную, оказался в своей среде», - отметил он, добавив, что ему «нравится военная служба».

Как писал сайт KP.RU, украинские военные на Сватовском направлении решили пойти в наступление, однако наступление было сорвано. В этих боях принимал участие и «дивизион Грозного».