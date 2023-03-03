США назвали «красные флаги» для сделок в обход антироссийских санкций

США представили рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России. Они были разработаны Министерством финансов, Министерством торговли и Министерством юстиции США.

Как отмечается в рекомендациях, опубликованных на сайте Минфина США, производителям, дистрибьюторам и перевозчикам при сделках следует проводить дополнительные проверки на предмет нарушения санкций. Для этого министерства перечислили «красные флаги», сигнализирующие о вероятности попыток обойти ограничения.

Среди них были названы нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукции и использование подставных компаний для банковских международных переводов, в том числе с привлечением учреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы. Кроме того, американские компании должны насторожить отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенной продукции, различие между IP-адресом клиента и местоположением, которое было им названо.

Министерства также не советуют проводить сделки с организациями, слабо представленными или не представленными вообще в интернете, и не заключать сделки, связанными с поставками через Китай и другие близкие к России страны.

Напомним, ранее замглавы Минфина США Брайан Нельсон обсудил с коллегами из Омана, Турции и ОАЭ меры по пресечению попыток России обойти санкции. Чиновник пригрозил потерей рынков, если эти страны будут уклоняться от применения санкций против РФ.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 Минфин США представил легальные способы обхода санкций при покупке нефти в России.