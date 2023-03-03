Правоохранители заявили о возможном взрыве беспилотника под Коломной

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Взрыв, который произошел в Коломне, был в воздухе, поэтому речь может идти о беспилотном летательном аппарате, но его обломки еще не обнаружены. Об этом в пятницу, 3 марта, заявили в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», - приводит ТАСС заявление, сделанное в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, вечером в четверг, 2 марта, сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных служб выехали для проверки сообщения о взрыве в Коломне. По данным очевидцев, был слышен громкий свист, после чего последовал взрыв, а также появились дым и зарево.

В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна продолжают работать в штатном режиме, никаких нарушений на объектах энергетической или газовой инфраструктуры зарегистрировано не было.