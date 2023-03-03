Премьер Южной Кореи заявил о неготовности страны поставлять оружие Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеул на данный момент не готов поставлять вооружение Киеву. Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделал премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.

«Думаю, что не сейчас», - ответил глава правительства на вопрос о возможности отправки летального оружия на Украину в интервью CNN.

Тем не менее Хан Док Су отметил, что в текущем году Южная Корея намерена оказать Киеву гуманитарную помощь в размере 130 миллионов рублей. «Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», - отметил премьер.

На сегодняшний день Южная Корея предоставляла Киеву только гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, среди которых каски, но не вооружение.

Напомним, сегодня, 3 марта, Белый дом выделят Киеву новый пакет военной помощи. Как писал сайт KP.RU, Вашингтон намерен поставить боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.