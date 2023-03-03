ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку провести контратаку на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку контратаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка», – рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, украинские подразделения понесли потери в живой силе и технике, после чего они вернулись на ранее занимаемые рубежи. Российские войска остановили продвижение ВСУ силами артиллерийских, мотострелковых подразделений и войск радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, ранее Марочко заявил, что подразделения украинских войск впервые за долгое время попытались контратаковать под Кременной, однако понесли «необоснованные потери», после чего были вынуждены вернуться на занимаемые ранее позиции.