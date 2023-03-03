Захарова назвала ложью слова Госдепа о разговоре Блинкена с Лавровым об обмене Уилана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 3 марта, прокомментировала сделанное накануне заявления Госдепа о недавно состоявшейся встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, указав на то, что заявления об обсуждении обмена являются ложью.

«Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана … Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — написала дипломат в своем Telegram-канале, имея в виду тему обмена американца Пола Уилана.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что Блинкен в ходе своей беседы с Лавровым поднял волнующие Вашингтон темы, поэтому Соединенные Штаты отказываются за это извиняться.