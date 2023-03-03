Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 3 марта, выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по населенный пункт Андреевка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 07:20 - н.п. Красноармейск – н.п. Андреевка: выпущена 1 ракета AGM-88 HARM», — сказано в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале представительства.

Кроме того, сообщается, что в 7.25 в пятницу, 3 марта, украинская армия выпустила шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенному пункту Харцызск.

Напомним, в конце ноября прошлого года Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР.