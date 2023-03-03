Боррель считает, что возможное исключение России из G20 противоречит принципу многосторонних отношений

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Исключение России из «Большой двадцатки» (G20) противоречило бы принципу многостороннего сотрудничества, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Вы не можете говорить о желании продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво», – заявил дипломат на международной конфереции «Раисина диалог».

По мнению Борреля, прошедшая в четверг, 2 марта, встреча глав МИД G20 была лучше саммита на Бали в ноябре 2022 года, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров в этот раз «остался и выслушал». ЕС может рассчитывать на получение ответа «от другой стороны», важно сохранить эту возможность, добавил он.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.

В МИД России считают, что попытки исключить РФ из «Большой двадцатки» обречены на провал.