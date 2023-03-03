Во Франции заявили, что Западу все труднее скрывать неудачи украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западным странам все труднее скрывать правду о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мнение украинцев о конфликте. Такое заявление сделал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Французский политик прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей, если Киев «не выдержит», а Россия якобы «придет» в страны НАТО.

Асселино отметил, что эти слова украинского лидера, «широко освещенные» в США, говорят о двух фактах, которые Вашингтон и Брюссель «с трудом скрывают».

«Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», - написал политик в своем Twitter

По его словам, слова украинского президента ставят его под риск «смертельного выстрела». который Вашингтон поспешат «приписать» президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее пользователи Twitter активно критиковали это заявление Зеленского. Как писал сайт KP.RU, один из комментаторов заявил, что такими словами украинский президент пытается «отчаянно хвататься за соломинку», а другой назвал такое высказывание «сигналом всем», который говорит о том, что Киев начинает играть по-крупному.