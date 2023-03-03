Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 марта 2023 7:08

Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Джиральди отметил, что Вашингтон тянется к односторонней модели
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Фото: REUTERS

Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди заявил, что модель о многополярности президента России Владимира Путина выглядит лучше, чем тот миропорядок, который предлагает Вашингтон.

«Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное», - сказал офицер ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, назвав такой миропорядок «разумным подходом».

Джиральди также отметил, что Вашингтон вместо этого тянется к односторонней модели, которая регулируется «нормами международного права» с правилами и законами, создаваемыми на ходу.

Напомним, ранее российский лидер заявил о трансформации мироустройства. Как отмтеил президент России, на данный момент мир движется к многополярности, а подход к полицентричности расширяется.