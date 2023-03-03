Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США Фото: REUTERS

Офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди заявил, что модель о многополярности президента России Владимира Путина выглядит лучше, чем тот миропорядок, который предлагает Вашингтон.

«Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное», - сказал офицер ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, назвав такой миропорядок «разумным подходом».

Джиральди также отметил, что Вашингтон вместо этого тянется к односторонней модели, которая регулируется «нормами международного права» с правилами и законами, создаваемыми на ходу.

Напомним, ранее российский лидер заявил о трансформации мироустройства. Как отмтеил президент России, на данный момент мир движется к многополярности, а подход к полицентричности расширяется.