Михаил Дегтярев: «Дети с особенностями развития – полноправные члены общества»

Специалисты уже готовятся к работе в профильных классах. Фото: правительство Хабаровского края

Несмотря на активное развитие Хабаровского края, в регионе всегда найдется, что улучшить и исправить. Поэтому губернатор Михаил Дегтярев, после недавнего личного приема граждан в дистанционном формате, провел еще один прием, где уже лично выслушал обращения заявителей.

Со своей просьбой к главе региона пришли члены автономной некоммерческой организации «Я есть» Ольга Хоботова из Хабаровска и Дарья Миляева – жительница села Черная Речка. Организация занимается поддержкой людей с расстройством аутистического спектра. Отдельным направлением в работе АНО является помощь в инклюзивном обучении и социальной адаптации детям, которым с трудом дается освоение общеобразовательных программ.

Существенного эффекта в этой области, по словам заявителей, можно достичь с помощью открытия в школах специальных ресурсных классов, где учебный процесс будет организован в особом порядке. Одним из учреждений, на базе которого планируется создать ресурсный класс, предлагается лицей «Звездный» в микрорайоне Хабаровска «Ореховая сопка».

- Мы обязательно поддержим вашу инициативу и поможем в ее реализации. Лицей «Звездный» - хороший вариант. Механизм проработаем совместно с министерством образования края и администрацией Хабаровска, а также со всеми остальными ответственными структурами, - одобрил идею Михаил Дегтярев.

Решением Михаила Дегтярева, еще один ресурсный класс откроется в селе Восточное Хабаровского района.

Губернатор поручил завершить работу по организации ресурсных классов уже к новому учебному году.

- До 1 апреля министерству образования поручаю решить все вопросы с кадрами, а органам местного самоуправления – подготовить выбранные учебные заведения к приему таких ребят к 1 сентября, чтобы никто из учебного процесса не выпадал. Эти дети – полноправные члены общества, поэтому мы продолжим создавать для них все условия, - говорит губернатор.

По словам министра образования и науки Виктории Хлебниковой, в настоящее время специалисты уже проходят подготовку для работы с аутичными детьми в новых профильных классах.