Переговоры по продлению зерновой сделки оказались в тупиковой ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по продлению зерновой сделки под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) оказались в тупики и на данный момент никакой ясности нет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с итогами переговоров.

«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация», - заявил собеседник издания, уточнив, что на данный момент нет ясности о том, «будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки».

Источник издания отметил, что урегулировать данные моменты нужно в сжатые сроки.

Напомним, днем ранее, 2 марта, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи «Большой двадцатки» (G20) сказал о том, что западные страны «без зазрения совести» хоронят «зерновую сделку», напомнив, что данный документ инициировал генсек ООН Антониу Гутерреш. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о препятствиях для вывоза сельхозпродукции из России.