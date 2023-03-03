Лавров заявил, что Россия не позволит Западу вновь «взрывать газопроводы» Фото: REUTERS

Москва не позволит западным странам вновь «взрывать газопроводы». Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«Мы не позволим им снова взрывать газопроводы», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что ранее Москва просила о расследовании взрывов, произошедших на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», но «сразу же этот запрос был отклонен». «Американцы назвали это "нонсенсом", и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее американский публицист Сеймур Херш сообщил ранее об итогах своего расследования, в котором было сказано о том, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для тех водолазов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США доставило в Норвегию.