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НовостиПолитика3 марта 2023 7:51

Лавров заявил, что Россия не позволит Западу вновь «взрывать газопроводы»

Глава МИД РФ напомнил, что Москва просила расследования взрывов на «Северных потоках», но «сразу же этот запрос был отклонен»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил, что Россия не позволит Западу вновь «взрывать газопроводы»

Лавров заявил, что Россия не позволит Западу вновь «взрывать газопроводы»

Фото: REUTERS

Москва не позволит западным странам вновь «взрывать газопроводы». Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«Мы не позволим им снова взрывать газопроводы», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что ранее Москва просила о расследовании взрывов, произошедших на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», но «сразу же этот запрос был отклонен». «Американцы назвали это "нонсенсом", и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее американский публицист Сеймур Херш сообщил ранее об итогах своего расследования, в котором было сказано о том, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для тех водолазов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США доставило в Норвегию.