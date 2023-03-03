Роман Костомаров выходит из искусственной комы

Роман Костомаров попал в больницу 10 января Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, звезда шоу “Танцы на льду” Роман Костомаров начал постепенно выходит из искусственной комы после перенесенного микроинсульта, сообщил в пятницу 3 марта ТАСС со ссылкой на свой источник. Отдельно в сообщении отметили, что у медиков вызывает опасения состояние левой кисти Костомарова.

Врачи отметили, что выход из медикаментозной комы - процесс небыстрый. По общим показателям здоровья Роман в норме, но левая кисть вызывает некоторые опасения.

О том, что Роман Костомаров попал в больницу, стало известно днем 10 января 2023 года. Первоначально названная причина — пневмония, из-за поражения легких олимпийский чемпион по фигурному катанию был отправлен в реанимацию.

Напомним, что Роман Костомаров был введен в искусственную кому на фоне резкого ухудшения здоровья, вызванного ампутациями. На фоне некроза спортсмену ампутировали стопы, а затем пришлось проводить операцию на кистях рук. На момент введения в медикаментозный сон Костомаров не мог самостоятельно дышать.

24 февраля 2023 года лечащие врачи Костомарова заявили, что боятся выводить фигуриста из комы, сказав, что организм Костомарова “умирает”.