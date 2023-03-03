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НовостиПолитика3 марта 2023 8:26

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 3 марта 2023

В частности, сигналы прозвучали в Киевской, Николаевской и Одесской областях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: REUTERS

На Украине вновь объявили воздушную тревогу по всей территории страны, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

В частности, сигналы тревоги прозвучали в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и подконтрольных Киеву Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, накануне воздушная тревога была объявлена в украинских регионах, которые граничат с Брянской областью. Сигналы прозвучали в двух украинских регионах одновременно в 12:35, а через шесть минут воздушная тревога была объявлена в Полтавской области. Это произошло после нападения украинских диверсантов на Брянскую область, в результате которого погибли два человека.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 1 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки, который был расположен в районе Бровары под Киевом.