Лавров назвал позорной политику G20 в отношении ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Группа стран «Большой двадцатки» (G20) ведет позорную политику в отношении ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина».

«Я спрашивал индийских, индонезийских друзей, которые председательствовали в G20, отражала ли когда-либо «Группа двадцати» в своих декларациях ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. Всем было наплевать. Теперь, когда Россия после многих лет предупреждений начала защищать себя, «Группу двадцати» интересует только Украина. Это позор, и эта политика провалится», – сказал дипломат.

Напомним, днем ранее, 2 марта, Лавров во время встречи G20 сказал о том, что западные страны «без зазрения совести» хоронят зерновую сделку. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о препятствиях для вывоза сельхозпродукции из России.