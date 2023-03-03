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НовостиПолитика3 марта 2023 8:39

Лавров назвал позорной политику G20 в отношении ситуации вокруг Украины

G20 заинтересовалась Украиной только после того, как Россия начала защищать свои интересы, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров назвал позорной политику G20 в отношении ситуации вокруг Украины

Лавров назвал позорной политику G20 в отношении ситуации вокруг Украины

Фото: REUTERS

Группа стран «Большой двадцатки» (G20) ведет позорную политику в отношении ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина».

«Я спрашивал индийских, индонезийских друзей, которые председательствовали в G20, отражала ли когда-либо «Группа двадцати» в своих декларациях ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. Всем было наплевать. Теперь, когда Россия после многих лет предупреждений начала защищать себя, «Группу двадцати» интересует только Украина. Это позор, и эта политика провалится», – сказал дипломат.

Напомним, днем ранее, 2 марта, Лавров во время встречи G20 сказал о том, что западные страны «без зазрения совести» хоронят зерновую сделку. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о препятствиях для вывоза сельхозпродукции из России.