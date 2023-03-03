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НовостиВ мире3 марта 2023 8:51

В Германии придумали решение проблемы поставок боеприпасов для ВСУ

Bloomberg рассказал о планах Германии перенести часть своего ВПК в США
Сергей ЧИКОВ
В Германии рассматривают идею переноса части предприятий по производству оружия в США для обеспечения бесперебойных поставок оружия на Украину.

В Германии рассматривают идею переноса части предприятий по производству оружия в США для обеспечения бесперебойных поставок оружия на Украину.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии рассматривают идею переноса части предприятий по производству оружия в США для обеспечения бесперебойных поставок оружия на Украину. Агентство Bloomberg пишет, что данный вариант действий будут рассматривать на предстоящей встрече канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

По данным издания, Вашингтон будет давить на канцлера Германии из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых Киеву. Президент Украины регулярно критикует США и их союзников за недостаточные поставки боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.

Сайт KP.RU недавно приводил мнение экспертов относительно проблем с поставками боеприпасов для Киева. По мнению Калеба Ларсона, техника НАТО без регулярных поставок боеприпасов и запчастей будет совершенно бесполезной на поле боя. Также Ларсон отметил, что основные проблемы в поставках заключаются не только в технических возможностях производства этих боеприпасов, но и в обычной бюрократии, только на согласование поставок может уходить больше года.

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