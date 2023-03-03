Власти ДНР усилят службу на блокпостах после нападения украинских диверсантов на Брянскую область

В ДНР усилят службу на блокпостах после нападения украинских диверсантов на Брянскую область Фото: Александр КОЦ

В Донецкой народной республике усилят службу на блокпостах и вдоль всей линии боевого соприкосновения в связи с нападением украинских диверсантов на Брянскую область.

«По всей линии боевого соприкосновения будут усилены блокпосты. Росгвардейцы, комендатура усилят свою службу», – заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения погибли два человека и был ранен ребенок.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшие терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они взрывали машину с ребенком.

В тот же день в ФСБ объявили о начале мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов, которые проникли в приграничный район. Позже в ведомстве сообщили, что совершивших вылазку украинцев вытеснили на территорию Украины, нанеся по ним массированный артиллерийский удар.

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