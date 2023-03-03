МИД Китая назвал США основным источником ядерной угрозы Фото: REUTERS

Вашингтон старается выставить Пекин источником ядерной угрозы, однако наибольшую опасность представляют прежде всего США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Таким образом дипломат прокомментировала словам помощницы президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл о необходимости поддерживать с Китаем контакты для того, чтобы минимизировать угрозы на фоне растущего стратегического арсенала КНР.

Как заявила Мао Нин, слова о наращивании ядерных сил Пекина необходимы Вашингтону в виде предлога для расширения их арсеналов, а также сохранения военной гегемонии. Она указала на то, что в последние годы Соединенные Штаты агрессивно модернизировали ядерную триаду, в то время как Китай занимал взвешенную позицию.

«США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы», — отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства, призвав Вашингтон обдумать политику в области безопасности, предприняв действия для снижения рисков, а также поддержания глобального и регионального мира.

Напомним, днем ранее, 2 марта, Мао Нин обратилась к Вашингтону с призываем уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратив давление на иностранные компании.