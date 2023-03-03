Песков: Погибшего при теракте в Брянской области мужчину и выжившего мальчика отметят за героизм

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 3 марта заявил, что героизм погибшего вовремя теракте в Брянской области мужчины, а также выжившего мальчика, который спас двух девочек, будет отмечен.

«Разумеется, мы все - и в Кремле, и президент - мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — сказал представитель Кремля.

Напомним, днем ранее, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о проникновении на приграничную территорию Климовского района в село Любечане украинской диверсионно-разведывательной группы, а также заявил о том, что при обстреле машины со стороны ДРГ погибли два человека и был ранен один ребенок при обстреле.

В тот же день Центре общественных связей ФСБ объявила о начале мероприятия по уничтожению украинских националистов.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал произошедшие терактом, отметив также полную осознанность действий националистов, когда они взрывали автомобиль, в котором был ребенок.

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