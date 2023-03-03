Нобелевского лауреата Беляцкого осудили на 10 лет за контрабанду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белорусский суд признал нобелевского лауреата Алеся Беляцкого виновным в контрабанде и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Об этом сообщает ТАСС.

По делу незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», признанного в Белоруссии экстремистским, проходили сам Александр Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев. Их признали виновными в контрабанде, совершенной организованной группой, а также в неоднократном нарушении правопорядка организации или проведении массовых мероприятий.

Государственный обвинитель запрашивал для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима и штрафов. Защита настаивала на невиновности подсудимых.

По итогу заседания Ленинского суда Минска Беляцкому назначили 10 лет колонии, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович осуждены на девять и семь лет заключения в колонии соответственно. Уехавший из страны Дмитрий Соловьев заочно получил восемь лет срока.

Напомним, что следствие установило, что для финансирования и обеспечения «Весны» и других организаций фигуранты нелегально ввозили в страну валюту.