Песков заявил о принятии мер по результатам расследования теракта, произошедшего в Брянской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 3 марта заявил, что произошедшие накануне в Брянской области события будут тщательно проанализированы, а по итогам разбора собираются принять меры по недопущению подобных терактов в будущем.

«Сначала нужно все точно определить, а по результатам следствия уже будут делаться выводы … Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил представитель Кремля.

Напомним, в четверг, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, а также сообщил о гибели двух человек и ранении одного ребенка при обстреле машины со стороны ДРГ. В тот же день Центре общественных связей ФСБ сообщила о начале мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал произошедшие терактом, заявив также о полной осознанности действий националистов, когда они взрывали машину с ребенком.

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