В Амурской области запустили онлайн-навигатор по мерам поддержки для участников СВО

Единый информационный ресурс «Без границ» создан для помощи участникам спецоперации и членам их семей. Фото: сайт проекта.

В Амурской области начал работу единый информационный ресурс «Без границ», созданный для помощи участникам спецоперации и членам их семей. Онлайн-навигатор рассказывает обо всех мерах поддержки военнослужащих, предоставляемых в регионе.

Информация на портале разделена по нескольким ключевым направлениям, в основе которых лежат разные жизненные ситуации. Пользователи могут выбрать конкретный случай, который подходит именно им: меры поддержки для бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО, или уже вернувшихся домой, помощь членам семей военнослужащих, психологическая и юридическая поддержка, помощь в решении бытовых вопросов и многое другое.

«Онлайн навигатор по всем мерам поддержки для участников СВО и их семей поможет эффективнее помогать людям, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Используя платформу, можно получить ответы на практически любые вопросы: социальные, финансовые, бытовые, юридические. Министерство цифрового развития индивидуально проработало с каждым органом власти по предоставляемым мерам поддержки. В навигаторе представлена полная информация о том, где можно получить помощь, какие документы для этого нужно, представлены ссылки, прикреплены формы заявлений».

По словам главы региона, онлайн-навигатор можно использовать для обратной связи. Все вопросы и обращения будут передаваться в профильные ведомства.

«Важно, что платформа позволяет амурчанам сообщать о том, что им нужно, - есть форма обратной связи. Информацию будут направлять либо в муниципальные штабы, либо в профильные министерства», - рассказал Василий Орлов.