ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади

С 3 марта банк ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для заемщиков, которые готовы приобрести квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка в размере 0,2 процентных пункта (п.п) распространяется на готовое и строящееся жилье и может складываться с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,5 п.п.

«ВТБ стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров в ВТБ приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип «Больше метров – меньше ставка» позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», – отметил член правления банка Святослав Островский.

При этом, в банке пересмотрели условия выдачи кредитов по ряду ипотечных продуктов. Также с 3 марта минимальный первый взнос в рамках собственных программ банка снижается с 15% до 10% и распространяется как на покупку квартир, так и частных домов. Одновременно банк смягчает требования к сделкам с таунхаусами и домами по программам господдержки: для приобретения таких объектов заемщикам будет достаточно внести 15% от их стоимости.