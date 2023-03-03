Кремль не принимал решение о введении военного положения в Брянской области после теракта

Песков заявил, что решений о введении военного положения в Брянской области после атаки диверсантов не принималось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести в некоторых регионах России военное положение.

Представитель президента сообщил об отсутствии в Кремле каких-либо решений о введении военного положения в связи с проникновением украинской ДРГ 2 марта 2023 года в Брянскую область. Также Песков отметил, что подобные решения - это прерогатива президента Российской Федерации.

Напомним, что 2 марта 2023 года на территорию Климовского района в село Любечане Брянской области проникла украинская диверсионная группа и открыла огонь по гражданским. В результате стрельбы двое мирных жителей погибли, ранен десятилетний ребенок. Из-за нападения киевских националистов на Брянскую область отменил рабочую поездку в Ставропольский край Владимир Путин.