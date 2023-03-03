Украинский суд приговорил российского летчика к 12 годам тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский суд вынес приговор российскому военному летчику, самолет которого, как утверждается, был сбит под Харьковом в марте прошлого года. Как заявила в пятницу, 3 марта, Служба безопасности Украины (СБУ), летчик был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

«По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский летчик… На основании доказательств, собранных следователями СБУ», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что летчика, имя которого не сообщается, суд признал виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Напомним, ранее украинский суд заочно приговорил многих российских знаменитостей. Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года, суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы Дениса Майданова, которого обвинили в поддержке признания независимости ЛНР и ДНР. Ранее украинский суд заочно арестовал главреда RT Маргариту Симоньян, а также Олега Газманова.

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