ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску в Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал боец группы «Вагнер».

«При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту - они все уничтожили» - приводит РИА Новости заявление бойца.

По его словам, украинские войска обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах, пытаясь таким образом остановить окружение Артемовска. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ делают все для того, чтобы России позже пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры.

Напомним, сегодня, 3 марта, Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении города Артемовск, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать старикам и детям без препятствий покинуть этот город.