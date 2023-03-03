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НовостиПолитика3 марта 2023 10:43

ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

Украинские войска обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску в Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал боец группы «Вагнер».

«При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту - они все уничтожили» - приводит РИА Новости заявление бойца.

По его словам, украинские войска обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах, пытаясь таким образом остановить окружение Артемовска. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ делают все для того, чтобы России позже пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры.

Напомним, сегодня, 3 марта, Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении города Артемовск, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать старикам и детям без препятствий покинуть этот город.