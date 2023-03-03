«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta NG в Тольятти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тольятти в пятницу, 3 марта, стартует серийное производство обловленной Lada Vesta. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также заявил, что «АвтоВАЗ» собирается начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года

«В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta», — сказал министр во время церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе в Тольятти.

Мантуров также заявил компания «быстро восстанавливается» после ухода с российского рынка иностранных партнеров, а также взяла «курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы».

Как передает РИА Новости, в пресс-службе завода заявили, что рассчитывают на поступление Lada Vesta нового поколения в салоны более 300 дилерских центров уже в мае 2023 года, «после накопления необходимого запаса готовых автомобилей».

Напомним, в январе этого года «АвтоВАЗ» начала производство, а также продажи битопливного седана Lada Granta CNG, способного работать как на бензине, так и на газе.