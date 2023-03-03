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НовостиВ мире3 марта 2023 11:26

Жители ЦАР вышли на акцию против требований Запада прекратить сотрудничество с Россией

В руках участников акции можно российские флаги и транспаранты с надписью «В ЦАР поддерживают Россию»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сотни человек собрались в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) городе Банги, выступая против вмешательства западных стран во внутренние дела страны, а также требований прекратить сотрудничество с Москвой.

Сотни человек собрались в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) городе Банги, выступая против вмешательства западных стран во внутренние дела страны, а также требований прекратить сотрудничество с Москвой.

Фото: www.youtube.com

Сотни человек собрались в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) городе Банги, выступая против вмешательства западных стран во внутренние дела страны, а также требований прекратить сотрудничество с Москвой.

Как передает РИА Новости, в руках участников акции можно увидеть российские флаги и транспаранты, на которых написано «В ЦАР поддерживают Россию», «Народ Центральной Африки выступает за свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН», а также «Нет шантажу и издевательствам Запада».

Как заявил организатор протеста, политактивиста Дидасьена Коссиматчи, данный митинг является ответом на действия Вашингтона и Парижа, которые ранее обратился к президенту ЦАР, призвав его «заставить русских уйти из страны».

«Мы здесь прежде всего для того, чтобы противостоять вмешательству Франции и США, администрации Байдена, чтобы сказать: "Нет! Мы, народ ЦАР, благодарны русским и хотим, чтобы русские остались и никуда не уходили», - сказал организатор акции.

Напомним, в начале февраля этого года ЦАР подала заявку в ООН с просьбой увеличить число военных инструкторов из России. Как писал сайт KP.RU, по данным посольства РФ, на сегодняшний день в Центральноафриканской Республике работают 1890 инструкторов из России.