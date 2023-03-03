При взрыве в суде в столице Черногории погиб один человек и пять ранены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел в пятницу, 3 марта, в Основном суде черногорской столицы Подгорицы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила компания «Радио и телевизия Црне Горе».

По данным издания, бомбу привел в действие неизвестный у входа в здание. Отмечается, что этот момент в суде было большое число людей.

«Согласно первой информации от полиции, одно лицо активировало взрывное устройство (предположительно ручную гранату) на входе в здание суда. ... В момент взрыва там присутствовало множество людей», - передает компания.

Министерство внутренних дел республики сообщило о наличии погибшего и пяти раненых. Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, а также правоохранительные органы.

Напомним, на вокзале Монпарнас в Париже в пятницу, 30 декабря, задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые смеси и кричали, что собираются «все взорвать».