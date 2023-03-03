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НовостиЭкономика3 марта 2023 11:33

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юрлицам из-за роста числа заявок

Также в банке решили, что для действующих клиентов ограничили открытие новых счетов в валюте
Мила ГЕНЬ
Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юрлицам из-за роста числа заявок

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юрлицам из-за роста числа заявок

Фото: REUTERS

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц из-за роста количества заявок. В финансовой организации отметили, что они решили сделать акцент на работе с уже действующими клиентами. При этом кредитная организация продолжает принимать заявки от новых клиентов-физлиц.

В пресс-службе Райффайзенбанка добавили, что из-за большого количества заявок на открытие счетов и в условиях ужесточенных требований к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принято также решение об ограничении открытия новых счетов в валюте для уже действующих клиентов. Это нововведение также не касается физических лиц.

Сроки возобновления открытия новых счетов пока неизвестны, сообщают в колл-центре кредитной организации.

Ранее сообщалось, что в десятый пакет санкций Евросоюза попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Райффайзенбанк остается одним из немногих системно значимых российских банков, которые до сих пор не включили в черные списки.