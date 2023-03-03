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НовостиПолитика3 марта 2023 11:36

Вице-премьер Молдавии заявил об отсутствии договоренностей с Киевом о военной операции в Приднестровье

Украина может размещать свои войска там, где она считает нужным, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вице-премьер Молдавии заявил об отсутствии договоренностей с Киевом о военной операции в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии заявил об отсутствии договоренностей с Киевом о военной операции в Приднестровье

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кишинев и Киев не договаривались о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), заявил глава Бюро по реинтеграции Молдавии, вице-премьер страны Олег Серебрян.

«Это оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Это никак не означает, что Украина готовит военные действия или что есть договоренность между Молдавией и Украиной о начале военной операции в Приднестровском регионе», – сказал он в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Напомним, на этой неделе МИД России заявил о возможной провокации Украины с радиоактивными материалами вблизи Приднестровья. В ведомстве указали на желание Киева добиться эскалации конфликта.

Незадолго до этого в МИД РФ заявили, что любые провокации НАТО и Украины в ПМР будут расценены Москвой как нападение на Россию, за которым последует адекватный ответ.