В МИД РФ заявили, что убийства в Брянской области совершены из оружия НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД РФ заявили о том, что украинские диверсанты для атак в Брянской области 2 марта использовали оружие НАТО. В ведомстве добавили, что в этой связи возникает вопрос о квалификации стран альянса как соучастников и спонсоров терроризма.

— Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО, — отметили в министерстве иностранных дел России.

В МИД добавили, что Москва сделала соответствующие выводы и не оставит это преступление безнаказанным. Следственные органы уже приступили к расследованию.

Напомним, в четверг, 2 марта, группа диверсантов ВСУ проникла на территорию Брянской области, где совершила ряд нападений на мирное население и жилые дома. В том числе, украинские боевики обстреляли гражданскую машину с детьми внутри. По последним данным, двое мужчин погибли.

Одиннадцатилетний мальчик-пассажир получил ранение, но смог увести двух девочек с места происшествия. Сейчас юный герой находится в больнице, ему сделали операцию. Подробнее о состоянии мальчика — в материале KP.RU.