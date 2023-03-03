Владимир Путин подписал указ о мерах для предприятий за срыв гособоронзаказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает установление внешнего управления над предприятиями, срывающими гособоронзаказ в случае военного положения. Права акционеров и полномочия руководства таких компаний будут приостанавливаться. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительству также поручается сформировать рабочую группу по вопросам работы организаций, участвующих в выполнении гособоронзаказа во время военных действий. Группа будет работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Отметим, что за нарушение условий по государственному оборонному заказу предусмотрены административное и уголовное наказание. Лишение свободы на срок от пяти до десяти лет грозит в случае, если Российской Федерации нанесен ущерб в размере 5% (но не менее пяти млн рублей) от цены госконтракта, либо если госконтракт не выполнен вовсе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о сохранении повышенных пенсий вернувшимся на службу военным.