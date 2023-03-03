МИД России назвал условие окончания спецоперации на Украине

С 24 февраля 2023 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории, заявил МИД России на своем официальном сайте в сообщении для СМИ по поводу теракта в Брянской области 2 марта 2023 года.

Также в сообщении отмечено, что российские следственные органы приступили к расследованию событий в Брянской области и не оставят данное преступление безнаказанным.

Ранее сайт KP.RU приводил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что наращивание поставок вооружений Украине не повлияет на ход российской военной спецоперации.

Напомним, с 24 февраля 2023 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Новости о ходе проведения спецоперации сайт KP.RU публикует в онлайн режиме.