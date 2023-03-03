Путин подписал указ о приеме военкоматами заявок на выдачу удостоверений ветерана боевых действий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий военкоматам принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».

Вместе с тем указом предписано военкоматам выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ и нормативными правовыми актами Минобороны».

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 3 марта, Путин подписал указ, который предполагает установление внешнего управления над предприятиями, срывающими гособоронзаказ в случае военного положения. Согласно документу, права акционеров и полномочия руководства таких компаний будут приостанавливаться.