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НовостиПроисшествия3 марта 2023 13:03

Планировавшего присоединиться к ВСУ жителя Санкт-Петербурга осудили на шесть лет за подготовку госизмены

После выхода из колонии еще год мужчина будет отбывать наказание в виде ограничения свободы
Мила ГЕНЬ
Планировавшего присоединиться к ВСУ жителя Санкт-Петербурга осудили на шесть лет за подготовку госизмены

Планировавшего присоединиться к ВСУ жителя Санкт-Петербурга осудили на шесть лет за подготовку госизмены

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный суд Крыма признал виновным в подготовке к государственной измены жителя Санкт-Петербурга. 31-летнего мужчину, который планировал присоединиться к ВСУ, приговорили к шести годам исправительной колонии, рассказали в пресс-службе суда. Об этом пишет ТАСС.

Следствие установило, что петербуржец ы 2022 году планировал отправиться на Украину, чтобы присоединиться к киевской армии для участия в боевых действиях против ВС РФ. В интернете он нашел контакты представителя добровольческого воинского подразделения, которое вербовало граждан России и помогало им попасть на Украину. В августе 2022 года мужчину задержали при попытке добраться до Одессы через акваторию Черного моря. С собой у перебежчика были камуфляжная форма, берцы и другие предметы.

Суд квалифицировал действия мужчины как приготовление к госизмене и попытку незаконного пересечения границы РФ.

После окончания срока пребывания в колонии осужденный еще год будет находиться под ограничительными мерами.

Ранее московский суд взял под стражу россиянина по делу о госизмене. Подробности дела не раскрываются.